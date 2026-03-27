بشار.. الاطاحة بشبكة لترويج المخدرات والمهلوسات 

تمكن أفراد الضبطية القضائية التابعين للأمن الحضري الثالث، أمن ولاية بشار، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من ضبط، 5 صفائح من الكيف المعالج ، مهيأة على شكل 17 عمود، بوزن 483 غرام. كما تم ضبط وحجز 924 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. وتوقيف 3 من عناصرها.

وجاء هذه العملية عقب إستغلال معلومات حول إستغلال المشتبه فيهما لمسكنهما العائلي المتواجد بإقليم اختصاص الأمن الحضري الثالث، لتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض طرحها لاحقا للترويج بالوسط الحضري لمدينة بشار.

ليتم على إثرها مداهمة مسكن المشتبه فيهما، تحت إشراف النيابة المختصة، أين تم ضبط بداخله على ذات الكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة و توقيف ثلاثة اشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لـدى محكمة بشار.