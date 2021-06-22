بشار: البياري يطيح بمروج المخدرات ويحجز  كيلوغرام ونصف من الكيف

تمكَّن أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية بشـار، من وضع حد لنشاط مشتبه به في ترويج المخدرات. العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرمن الكيف المعالج قدرت بـ 1.5 كلغ.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات تفيد بحيازة مشتبه به في العقد الثالث من العمر، لكمية من المخدرات. حيث كان بصدد ترويجها مستغلا في ذلك مسكنه الخاص.

بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم توقيف المشتبه به. وخلال عملية تفتيش مسكنه، تم ضبط وحجز 1 كلغ و420 غراما من الكيف المعالج.

بعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعه الحبس المؤقت.