بشار.. التكفل بإسعاف شخص مجهول الهوية ملقى على الأرض وفاقد للوعي

تدخلت مصالح الحماية المدنية متمثلةً في أفراد الوحدة الرئيسية ببشار، في تمام التوقيت 20:48 من ليلة هذا اليوم، بحي البدر قرب مركز البريد والمواصلات، من أجل التكفل بإسعاف شخص من جنس ذكر مجهول الهوية ملقى على الأرض وسط الشارع وفاقد للوعي.

وتعرض الضحية لتسمم بمواد غذائية سامة/تطهير كانت في جعبته. قدمت له الإسعافات اللازمة بعين المكان من طرف فرق التدخل. وتم نقله إلى المصالح الإستشفائية من أجل تلقي العلاج.