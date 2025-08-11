بشار.. الحبس لشخص بتهمة المتاجرة بالمهلوسات

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع بولاية بشار، من توقيف شخص مشتبه به في قضية متاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث صدر في حقه أمر إيداع بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

وخلال دوريات روتينية لعناصر الأمن الحضري التاسع على مستوى الساحات العمومية، لفت انتباههم شخص مشتبه فيه. وعند التقرب منه، تم ضبط بحوزته 21 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين 300 ملغ”.

كما ضبطت مصالح الأمن لدى المشتبه به مبلغاً مالياً قدره 14,900 دج، والذي تبين أنه من عائدات الاتجار بالأقراص المهلوسة.

وعلى إثر ذلك، تم تحويله إلى مقر الأمن لإنجاز ملف إجراء قضائي، تم بموجبه إيداعه الحبس المؤقت بقرار من وكيل الجمهورية.