بشار.. الحبس لـ3 أشخاص تورطوا في سرقة مؤسسة تربوية

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه بهم، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالتسلق مع توافر ظرفي الليل والتعدد مع استحضار مركبة للنقل، وإخفاء أشياء مسروقة، مع استرجاع المسروقات وحجز المركبة المستعملة في العملية.

وتعود وقائع القضية لاستقبال فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري 03، شكوى مدير مؤسسة تربوية بحي بشـار الجديد، مفادها سرقة مكيفي هواء خاصين بقسمين، ليباشر أفراد الشرطة للأمن الحضري 03 تحرياتهم في القضية، والتي مكنت وفي ظرف وجيز، من تحديد مكان تواجد مكيفي الهواء محل السرقة، أين بينت التحريات أن المشتبه بهم قاموا ببيعهما لتاجر خردوات، ليتم استرجاعهما ومواصلة التحريات لتوقيف المشتبه بهم.

ومكنت التحريات في القضية، من توقيف 03 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم من 21 إلى 45 سنة، وبمواجهتهم بالأدلة والقرائن، اعترفوا بارتكابهم للفعل الإجرامي، مع حجز المركبة السياحية المستعملة في عملية نقل المسروقات تحت جنح الظلام، في حين تبقى التحريات متواصلة لتوقيف شريكهم الرابع.

وتم تقديم المشتبه بهم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حق كل منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

وتبقى جهود مصالح أمن ولاية بشـار، بمختلف الفرق والوحدات العاملة ميدانيا، مستمرة ومجسدة في الميدان لمكافحة الأشكال المختلفة للجريمة في الوسط الحضري، ضمانا لأمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.

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