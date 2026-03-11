بشار.. الطريق الولائي المؤدي إلى بوكايس مغلق

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية بشار، اليوم الأربعاء، أن الطريق الولائي رقم 04 CW المؤدي لبلدية بوكايس مقطوع بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضحت المصالح نفسها، أن هذا الطريق الولائي مقطوع بعد جريان الوادي وارتفاع منسوب المياه.

كما دعت مستعملي الطريق والسائقين أثناء القيادة في التقلبات الجوية لعدم المغامرة بعبور الأودية. للوصول بسلامة وأمان.

