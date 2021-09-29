بشار.. العثور على الطفل المفقود “هوايشي أحمد صهيب” جثة هامدة بحي القطارة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على الطفل المفقود “هوايشي أحمد صهيب” جثة هامدة.

وجاء في البيان، أنه بتاريخ 2021/09/20، وبعد عملية بحث وتمشيط لعدة مساكن وأجياء مجاورة، تم العثور هيكل رأس بشري غير واضح الملامح بحي القطارة ببشار، وبعد إجراء الخبرة العلمية كانت النتائج ايجابية حيث تبين وجود تطابق البصمة الوراثية للرأس مع البصمة الوراثية لوالد الطفل هوایشي أحمد صهيب.

هذا وأمرت نيابة الجمهورية بمواصلة التحقيق الإبتدائي على الشكل الجنائي للكشف عن ملابسات هذه القضية، فيما يبقى التحقيق متواصلا ونيابة الجمهورية ستحيط الرأي العام بنتائجه.

وتجدر الإشارة، إلى أنه بتاريخ 2021/09/17 تقدم المدعو هواشي مراد من أجل التبليغ عن بحث في فائدة العائلات حول إختفاء ابنه القاصر هواشي أحمد صهيب البالغ من العمر أربع سنوات .