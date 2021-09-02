بشار: العثور على جثة امرأة داخل منزل بحي الإنارة

تدخلت وحدة للحماية المدنية ببشار، زوال اليوم الخميس، من أجل إجلاء إمراة، تم العثور عليها جثة داخل منزل بحي الإنارة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد إستجابت وحدة تابعة لها في حدود الساعة 13 سا و26 د، لبلاغ من طرف مواطن، مفاده العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية داخل منزل بحي الإنارة ببشار الجديدة، وعليها عدة إصابات بالجسم.

وبعد إجلاء الجثة، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية.