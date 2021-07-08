بشار: العثور على جثة ستيني متعفنة داخل منزله

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية بشار، على جثة شخص يبلغ من العمر 63 داخل منزل بحي القطـارة بشـار الجديد.

وتعـاملت فرق التدخـل والإسعـاف بوحـدة الحماية المدنيـة بشـار مع بـلاغ أمس الأربعاء على الساعة 23 سـا و40 دقيقة. بوجـود ضحية متوفاة (متعفنة) داخل منزل من جنس ذكـر يبلغ من العمر 63 سنة بحي القطـارة بشـار الجديد. حيث تم إجلاء الجثة من طرفنا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ترابي بوجمعة ببشار.