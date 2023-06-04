بشار.. العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية بشار على جثة شاب ملقاة في الشارع عليها آثار ضرب على مستوى الرأس وعدة كسور.

وقد تلقى مركز التنسيق العملي لقطاع الحماية المدنية بشار في تمام الساعة 14سا و18د من تاريخ هذا اليوم 2023/06/04 بـلاغ، من أجل عملية إجـلاء ضحية متوفاة في الشارع بالمكـان المسمى حي البدر، بلدية بشار.

وبعد توجه فرقة الإسعاف بوحدة الحماية المدنية بشار لعين المكان, وُجدت الضحية ملقاة في الشارع من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة متوفى بعين المكان وله جرح عميق بالرأس وعدة كسور في أنحاء الجسم.

تم نقله لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، وذلك بحضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمَامِها الإجراءات القانونية.