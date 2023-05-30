بشار: العثور على فتاة لها عدة إصابات ملقاة في الشارع

عثر مصالح الحماية المدنية لولاية بشار على فتاة وجدت مرمية في الشارع في حالة مزرية. عليها آثار ضرب على مستوى الرأس وعدة كسور.

وتلقى مركز التنسيق العملي لقطاع الحماية المدنية بشار في تمام الساعة 23سا و24د من ليلة أمس بـلاغ. من أجل عملية إسعاف و إجـلاء ضحية مصابة وسط الشارع بحي الكرمة ولاية بشار.

وأضافت الحماية المدنية، أنه وبعد التوجه إلى عين المكان، تبين أن الضحية ملقاة في الشارع من جنس أنثى. تبلغ من العمر 31 سنة لديها جروح بالرأس واصابة بالرجل. قدمت لها الإسعافات اللازمة بسيارة الإسعاف ونقلت للمصلحة الإستعجالية بالمستشفى. وهي متواجدة حاليا بمستشفى ترابي بوجمعة ببشار.