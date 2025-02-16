بشار.. العثور على قاصر متوفي داخل مزرعة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية بشار من أجل تحويل جثة شخص وجد متوفيا داخل مزرعة بقرية صفيصيفة بدائرة لحمر.

وذلك عقب النداء الذي تلقته مصالح الحماية المدنية في تمام التوقيت 14:35 من مساء هذا اليوم.

وبعد تنقل عناصر وحدة الحماية المدنية لحمر لعين المكان وُجد الشخص متوفي وسط مزرعة.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة تم التكفل به و إجلائه لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية بعدما جرى العمل بين مختلف المصالح المتدخلة وإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها.