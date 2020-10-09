بشار: انتحار شيخ يبلغ 80 عاما داخـل منـزلـه

تلقى مركـز التنسيـق العملـي للحمـايـة المدنيــة في بشــار نـداء من طرف مواطن اليوم الجمعة، من أجــل انتحار شيخ ثمانيني.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية بشار، فإن الشيخ يبلغ من العمـر 80 سنة، وجـد متوفيا شنقًـا داخـل منـزلـه بواسـطة حبـل.

وسجل مكان الانتحار في بلدية بشـار الجـديـد بحي الزريقـات، وتم نقـله بسيـارة الإسعاف الى مصلحـة حفـظ الجثـث، بمستشفى تـرابي بوجمعـة.

للتذكير، فقد أقدم منذ أيام طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، على وضع حد لحياته بالانتحار شنقا داخل منزلهم العائلي، بالوادي.

وقام الضحية بالانتحار باستعمال خرطوم مياه لفه حول رقبته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.