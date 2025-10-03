بشار.. انتشال جثة غريق في بركة مائية بمنطقة النشاطات

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة من انتشال جثة شخص غريق في بركة مائية بلدية بشار.

وحسب المصالح ذاتها تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية على الساعة 18:10 من أجل انتشال جثة شخص غريق في بركة مائية .

البركة المائية عمقها مايزيد عن مترين، تقع خلف سكنات عدل بالمكان المسمى منطقة “النشاطات”.

الضحية يبلغ من العمر 31 سنة تم إنتشاله متوفى بعد عملية بحث، ثم حُوِل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.