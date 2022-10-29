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قناة النهار

بشار..بداية الإستعداد لإنطلاق موسم سياحي ناجح

بقلم قناة النهار
بشار..بداية الإستعداد لإنطلاق موسم سياحي ناجح
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بشار..بداية الإستعداد لإنطلاق موسم سياحي ناجح

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