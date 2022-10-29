قناة النهار بشار..بداية الإستعداد لإنطلاق موسم سياحي ناجح بقلم قناة النهار نشر في 29 أكتوبر 2022 - 09:47 شارك غرِّد أرسل 33 0 بشار..بداية الإستعداد لإنطلاق موسم سياحي ناجح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vwwEB اقرأ أيضا "محمود قندوز :" المجتمع يصنّف بلماضي كـ"صَحَابِيّ قناة النهار 25 أكتوبر "والد الطفل الغريق في سدّ بمعسكر:"عقلت وليدي من المحفظة وأدواته قناة النهار 21 أكتوبر فوزي درار: الأنفلونزا الموسمية تقـ.ـتل 650 ألف شخص في العالم كل سنة قناة النهار 17 أكتوبر رسالة مريم وآسيا للمرضى وللاصحاء .. '' حبوا روحكم'' .. '' ماتجيبوش سبة بالمرض'' قناة النهار 12 أكتوبر بلعريبي: ملعب براقي يحتوي على آخر التكنولوجيات لتسيير المنشآت قناة النهار 24 أكتوبر يحيى طبيش: العنصرية ضد سليماني إهانة لكل العرب والجزائريين قناة النهار 27 أكتوبر طالع هابط: نثمن جهود الدرك الوطني بعد القبض على سائقي حافلات نقل المسافرين المتهورين قناة النهار 11 أكتوبر "وزير الصناعة الصيدلانية :" مصنع جسر قسنطينة يكمّل هكذا نغلقوه.. أبشع من بولايي قناة النهار 16 أكتوبر تجارة: تشديد الرقابة يجبر أصحاب المقاهي التخلي عن "الحليب المدعم" .. قناة النهار 29 أكتوبر الشيخ النوي: مشروع غريب بغليزان أكل عليه الدهر وشرب.. الجسر ما خدموه ما رحلو السكان قناة النهار 27 أكتوبر