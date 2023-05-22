تحويل مياه حقل قطراني يهدف إلى تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان بشار

أكد وزير الري، طه دربال، أن “الهدف الرئيسي للمشروع الكبير لتحويل المياه الجوفية الألبية. من حقل تجميع المياه بقطراني (200 كم شمال عاصمة الولاية) نحو بشار، يتمثل في تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان المنطقة في الجنوب الغربي للوطن”.

عند زيارته لموقع المشروع، أوضح دربال في تصريح صحفي أن “هذا المشروع، الذي يأتي تكملة لمشروع بوسير والذي سيسمح مستقبلا بتوفير كمية تقدر بـ 80 ألف متر مكعب/يوميا بفضل حفر 26 بئرا بعمق 550 مترا، سيساهم في الاستجابة لحاجيات السكان من المياه الصالحة للشرب وكذا احتياجات قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة”.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات مسعود معطار الى ان المشروع الذي خصص له استثمار قطاعي يقدر ب32 مليار دج و الذي توجت مرحلته الأولى بنتائج إيجابية، يخص إنجاز مجموع 26 بئرا من قبل مؤسسة عمومية مختصة و كذا شبكة تجميع المياه بطول 57 كلم، وشبكة قنوات نحو بشار بطول 213 كلم بالإضافة إلى ثلاث (3) محطات ضخمة للضخ و برج مياه بطاقة 20 الف متر مكعب”.