بشار.. تدشين النصب التذكاري المخلّد لشهداء الولاية

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة والي ولاية بشار، أحمد بن يوسف، اليوم الجمعة، بالساحة البيضاء وسط بلدية بشار، على تدشين النصب التذكاري المخلّد لشهداء الولاية.

ويأتي هذا، في إطار إحياء الذكرى الـ66 لاستشهاد البطلين العقيد لطفي “دغين بن علي”، والرائد فراج “محمد لواج” ورفقائهما (1960-2026)، حسب بيان للوزارة.

وقد جرت مراسم التدشين بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية. الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد خليفة سماتي وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وممثلي الأسرة الثورية. إلى جانب عدد من المجاهدين وممثلي المجتمع المدني.

وبالمناسبة، أعطى الوزير إشارة انطلاق حملة تشجير بالنصب التذكاري، بالتنسيق مع محافظة الغابات. في إطار البرنامج الوطني لغرس خمسة ملايين شجرة، في مبادرة ترمي إلى تثمين الفضاءات التاريخية.

وعقب ذلك، تنقّل الوفد إلى متحف المجاهد، حيث أشرف الوزير على مراسم تكريم عائلات صانعي ملحمة جبل بشار. عرفاناً بتضحياتهم الجسام وإسهاماتهم الخالدة في مسيرة التحرير الوطني. وتخليداً لبطولاتهم التي ستظل منارات تهدي الأجيال وتُرسّخ معاني الوفاء والانتماء الوطني.

كما تم تكريم ثلة من المجاهدين اعترافا بصنيعهم في معركة التحرير الوطني، حسب ذات البيان.