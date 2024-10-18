بشار.. ترحيل سكان العمارة المنهارة إلى حي تغلين وفتح تحقيق في الحادث

ترأس والي ولاية بشار، محمد السعيد بن قامو، اجتماعا طارئا عقب حادث سقوط عمارة بأكملها بحي 770 مسكناً.

يأتي هذا نظرا للظرف الطارئ الذي وقع صباح اليوم الجمعة، إثر تصدع عمارة بحي 770 مسكناً، طريق لحمر، وخطورة الوضعية.

حيث تقرر ترحيل سكان العمارة المنهارة إلى حي تغلين، بعدما تم إجلاؤهم منذ الساعة الثامنة صباحا. وتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

وانطلقت عملية الترحيل مساء اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا (20:00). كما تم فتح تحقيق معمق حول الموضوع، وإجراء عملية خبرة من طرف الهيئات المختصة.

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