بشار تستفيد من أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الوطن

إستفادت ولاية بشار من محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تبلغ 200 ميقاوات كأكبر محطة للإنتاج بالوطن.

وحسب المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية لولاية بشار، فإن المحطة سيتم إنجازها على مستوى دائرة القنادسة بعد الإنتهاء من إختيار الأرضية المناسبة.

كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،بن عتو زيان،عن انتاج 3 آلاف سخان بالطاقة الشمسية مدعم من طرف الوزارة،

وفي هذا السياق أوضح الوزير، خلال ندوة حول تنمية الأجهزة الشمسية، أن قطاعه يهدف لوضع دعائم الانتقال الطاقوي. للخروج من التبعية للمحروقات.كما قال أن حجم الإستهلاك الطاقوي في الجزائر بلغ نسبة 5 بالمائة فقط.

وفي هذا الشأن، أوضح أنه سيتم إختبار سخنات مياه شمسية وهو الإختراع الذي يواكب متطلبات السوق. كما سيتم منحها العلامة التجارية بعد تجربتها من طرف القطاع.

كما دعا الوزير الى إيجاد بديل للطاقات الأحفرية عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة. في ظل التحديات المناخية وتوجه العالم نحو الكربون.

للإشارة أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهلة 3 أشهر للتحول لإستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات العمومية.

ومرافق الدولة خصوصا قطاعي الصحة والتربية، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس البيان، أن كل البلديات ملزمة بإستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية.

بما في ذلك الطرقات السريعة والمناطق الجبلية كالأوراس، الونشريس وجرجرة.

وكان رئيس الجمهورية، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي.

والمتعلق باختصاصات مجلس الدول وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

وذلك في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020

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