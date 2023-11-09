بشار تستقبل محلها الذكي الأوّل Ooredoo

قامت Ooredoo ،اليوم الخميس،بالتدشين الرسمي لمحلها الذكي بولاية بشار.حيث جرت مراسيم التدشين الرسمي لهذا الفضاء الجديد.بحضور مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةلولاية بشار. حكيم سنوسيومُمثلو السلطات المحلية،والمدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه وكذا الإطارات المسيرة للمؤسسة.

كما منح المحل الجديد لـ Ooredoo، المتواجد في قلب مدينة بشار بشارع الشيخ بن جودي.للزبائن من الخواص والمؤسسات. تجربة رقمية فريدة بفضل مفهوم مبتكر يجمع بين الراحة، والمرونة، والتوجيه والإبداع.

بمناسبة هذا التدشين، صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “نحن سعداء بمواصلة ديناميكيتنا فيما يخص عصرنةوتحديث فضاءاتنا للبيع. لاسيما فيالجنوب الجزائري. فبعد كل من فضائي الأغواط وغرداية، يسعدنا أن نعلن اليوم عن الافتتاح الرسمي لمحلOoredoo الذكي الجديد في عاصمة الساورة”.

المحل مهيأ 100 بالمائة في الجزائر

بفضل تصميمه العصري والمهيأ 100٪ في الجزائر. يتيح محل Ooredooالذكي للزبون سهولة ومرونة وحرية في التنقل داخله، وفقا لاحتياجاته واهتماماته:

جناح الانتظار: يتوفر على مقابسUSB لشحن الهواتف والأجهزة النقالة الأخرى .مع منح تجربة مرئية على شاشات إعلانية كبيرة وعصرية.

جناح للبيع:يضم أماكن للجلوس للبيع والتكفل بالطلبات التجارية للزبون. مع منحهم خيار الدفع نقدًا أو عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني (TPE).

جناح للتجربة: يحتوي على منصات عرض أين يستطيع الزبون تجربة آخر أنواع الهواتف الذكية واللوحات اللمسية.