بشار: تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 01 أمن ولاية بشار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في حيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

العملية جاءت في إطار مواصلة للجهود المختصة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، لا سيما تلك المتعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث مكّنت العملية من توقيف عنصرين من أعضاء الشبكة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود لمعلومات أمنية مؤكدة وردة لعناصر الفرقة، مفادها عزم شخصين مشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية وسط النسيج الحضري. استغلالا للمعلومة، تمكن عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيهما وسط مدينة بشار، على متن دراجة نارية. وبعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق، تم ضبط وحجز 975 مؤثر عقلي من نوع بريغابالين، 300 ملغ.

جرى تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، تمّ بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور