بشار.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات

تمكن عناصر مصالحنا لفرقة الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة تاغيت، أمن ولاية بشار، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات مع حجز 18 كلغ و449 غرام من الكيف المعالج.

العملية نفذها بكل إحترافية عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة تاغيت، هذا بعد ورود معلومات مؤكدة تفي بعزم مجموعة إجرامية، مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات، للقيام بعقد صفقة كمية من المخدرات على مستوى أحد البساتين المتواجدة بقطاع إختصاص أمن الدائرة، بإستغلال مركبة سياحية، إستغلالا للمعلومة الواردة تم إعداد خطة أمنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهم وتعلق الأمر بثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، ضبط حجز كمية من المخدرات والمقدر وزنها الإجمالي بـ 18 كلغ و 449 غرام من الكيف المعالج، والتي تم ضبها داخل المركبة محل الشبهة التي كانت يستغلها المشتبه فيهم في نقل هذه السموم.

ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية، بعد إستيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.