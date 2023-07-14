بشار: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز أكثر من قنطارين كيف معالج

مكنت عملية منفّذة هذا الأسبوع، بالتنسيق بين أمن ولاية بشار، المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالجزائر العاصمة. والمصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري/ ن ع 03 ببشار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت إستغلالا لمعلومات بالتنسيق بين فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية والمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالعاصمة. مفادها رصد شبكة إجرامية تحاول تهريب كمية من المخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن. ونقلها لولاية جنوب شرق الوطن.

الاستغلال الجيّد للمعلومة والتحريات التقنية المنفذة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار. مكنت من التعرف على عنصر من عناصر الشبكة الإجرامية.

تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار. مكنت من توقيف المشتبه فيه “39 سنة” ينحدر من مدينة بني ونيف. مع حجز مركبته السياحية نوع رونو سامبول. كما مكنت الجهود المشتركة، من ضبط وحجز كمية إجمالية قدِّرت بـ:221,63 كلغ من مادة الكيف المعالج، على مستوى اختصاص دائرة بني ونيف الحدودية.

ومواصلة للتحريات وبتمديد الإختصاص لدائرة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض. تم توقيف مشتبه فيهما آخرين من عناصر الشبكة الإجرامية “32 و 34 سنة” ينحدران من ولاية جنوب شرق الوطن. مع حجز مركبة نفعية نوع طويوطا هيليكس.

عن قضية جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع المخدرات والوضع للبيع والشراء قصد البيع، النقل باستحضار مركبة ذات محرك التخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي والصحة العمومية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.