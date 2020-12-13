بشار: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

فكك أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، خلال الأيام الأخيرة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة.

حيث تنشط في مجال حيازة المؤثرات العقلية وبيعها بطريقة غير مشروعة ومخالفة الأحكام المتعلقة باستغلالها.

وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية الممتهنة لأفعال إجرامية خطيرة،

أين تم توقيف مشتبه بها على متن مركبة سياحية، على مستوى مدينة بشـار، من طرف عناصر الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات.

وبتفتيش المركبة تم ضبط وحجز كمية 4550 قرصا من مختلفة المؤثرات العقلية ودواء البريقابالين ذي الخصائص المخدرة.

استمرارا للتحريات بشأن القضية، والتي بينت أن المشتبه بها عاملة في قطاع الصيدلة، وتحت إشراف النيابة المختصة، تم توقيف زوجها، والذي يعتبر هو الآخر عاملا في قطاع الصيدلة، هذا الأخير،

تم مباشرة عمليات تفتيش واسعة لممتلكاته العقارية أين تم ضبط وحجز كمية معتبرة من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية ودواء البريقابالين ذي الخصاص المخدرة،

قدرت إجمالا بـ:465.316 قرصا وكبسولة، و233 قارورة محلول مؤثر عقلي، كما مكنت عمليات تفتيش أخرى، من ضبط وحجز على مراحل متفرقة، كمية:22 قرصا وكبسولة لمؤثرات عقلية،

أمشاط فارغة لدواء البريقابالين ذي الخصائص المخدرة، مبلغ مالي:426.000 دج،

ومبلغ ملي بالعملة الأجنبية قدر بـ:200 دينار تونسي، لتصبح الكمية الإجمالية المحجوزة:469.888 قرصا وكبسولة لأنواع مختلفة،

ليأمر بإيداع المشتبه بهما الرئيسيين، الحبس المؤقت عن تهمة ممارسة نشاط إنتاج واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسسات غير معتمدة من المصالح المختصة،