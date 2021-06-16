بشار: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية من الإكستازي

تمكّن أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار. خلال الأيام الأخيرة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات تفيد بمحاولة مشتبه به تهريب كمية من المؤثرات العقلية. إنطلاقا من ولاية شمالية إتجاه ولاية بشار باستغلال مركبة خاصة. وقد تم إعداد خطة أمنية محكمة، وتوقيف المركبة محل القضية على متنها 03 أشخاص مشتبه بهم. من طرف أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار.

وأوضح البيان، أن عملية التفتيش الدقيق للمركبة، مكّنت من ضبط وحجز 144 قرصا من المؤثرات العقلية نوع إكستازي. كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة. ومبلغ مالي قدر بأكثر من 240 مليون سنتيم.وقامت ذات المصالح بتقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف الإجراءات القضائية أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة. ليأمر بإيداع إثنين من المشتبه بهم، الحبس المؤقت. في حين تم وضع المشتبه به الثالث تحت إجراء الرقابة القضائية.