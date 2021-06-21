بشار..تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدرات

فكك أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج (راتنج القنب).

وذلك بالتنسيق مع القطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، وتعود وقائع القضية للإستغلال معلومات تفيد بمحاولة مشتبه بهما لتهريب كمية من المخدرات، انطلاقا من منطقة صفيصيفة المتاخمة للحدود الغربية للوطن، تجاه مدينة بشـار.

ليتم تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة، بإشراف من النيابة المختصة، وإعداد خطة أمنية محكمة، مكنت من رصد وتوقيف المشتبه به محل القضية رفقة شريكه في عقدهما الثاني على متن مركبة.

كما تم توقيف مركبة أخرى على متنها مشتبه به ثالث يبلغ 27 سنة، اين حاول هذا الأخير الفرار بتغيير وجهته بمجرد رؤيته لأفراد الشرطة، غير ألأن التطويق الجيد للمكان، حال دون ذلك. أين تم ضبط بحوزته كمية 19.5 كلغ من مادة الكيف المعالج.

كما مكنت الأبحاث من توقيف مشتبه به رابع يبلغ 29 سنة على متن مركبة سياحية، ومشتبه به خامس يبلغ 31 سنة على مستوى مدينة لحمر.

ومكنت العملية من توقيف 5 مشتبه بهم، ضبط وحجز كمية19.5 كلغ من مادة الكيف المعالج، 3 مركبات سياحية، مبلغ 11 مليون سنتيم، و05 هواتف نقالة.

ليتم تقديم المشتبه بهم أما وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف الإجراءات القضائية أمامقاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداع 03 مشتبه بهم الحبس المؤقت.

وذلك عن تهمة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل البيع والوضع للبيع والشراء قصد البيع للمخدرات، حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل البيع والوضع للبيع والشراء قصد البيع للمخدرات والشحن والنقل عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وإستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والإقتصاد والصحة العمومية، فيما أمر بوضع المشتبه بهما الآخريْن تحت إجراء الرقابة القضائية.