بشار: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل الـ BRI بأمن ولاية بشـار من توقيف مشتبه بهما وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب ذات المصالح العملية تمت إثر استغلال أفراد البياري ببشار. لمعلومات مفادها محاولة إدخال كمية من المخدرات للولاية. حيث أسفرت العملية من توقيف حافلة لنقل المسافرين.قادمة من ولاية شرق الوطن، تجاه بشـار.

كماتم ضبط وتوقيف شخصين 24 و39 سنة مُسافِرَيْن على متن الحافلة، ينحدران من بشـار. وعقب تفتيش أغراضهما، تم العثور على كمية إجمالية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ:2300 قرصا، من نوعين مختلفين، الكمية كانت مخبأة بإحكام ومُمَوَّهَة على مستوى علبة عصير وكيس بيسكويت.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل العرض. والبيع والوضع قصد البيع والحصول والشراء قصد البيع والتحضير والنقل من أجل التوزيع والتسليم.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعها الحبس المؤقت.

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