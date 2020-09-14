بشار.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية من المخدرات

تمكن أفراد فرق البحث والتدخل “BRI” ببشار من توقيف شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية من المخدرات.

وحسب ما أفادت به ذت المصالح، اليوم الإثنين في بيا لها، فقد تمكن أفراد فرق البحث والتدخل “BRI”بأمن ولاية بشار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة.

الشبكة الإجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، وتحييد عناصرها.

وحسب ذات المصدر فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات من طرف فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار.

مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة بصدد استلام كمية من المخدرات.

ليتم بعد ذلك إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري.

وتم على إثرها تحديد هوية عنصر هام من عناصر هذه الشبكة.

وبالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات لأمن الولاية، تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وذلك بموجبه تم مداهمة المنزل محل القضية، حيث تمكنت العملية من توقيف المشتبه به الرئيسي.

مع ضبط وحجز كمية المخدرات “كيف معالج” على شكل طردين كبيرين، قُدِّر الوزن الإجمالي للكمية 49.5 كلغ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية، بلغ أربعة وثمانين مليون سنتيم.

كما تم توقيف 7 مشتبه بهم آخرين، ضبطوا بذات المسكن وكانوا بصدد استلام شحنات مختلفة من مادة المخدرات لغرض ترويجها في أوساط الشباب.

وتمكنت فرق البحث ايضا من حجز سيارة سياحية نوع طويوطا، ودراجتين ناريتين.

المشتبه بهم الثمانية الموقوفين، تترواح أعمارهم بين 25 سنة و 37 سنة.