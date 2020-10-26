بشار: تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع سلاح ناري

تمكَّن أفراد الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية بشـار، من توقيف 05 مشتبه بهم واسترجاع سلاح ناري ومجوهرات مسروقة.

وقائع القضية لشكوى للأمن الحضري الثامن بولاية بشار لقضية سرقة من داخل مسكن، إستولى الفاعلون على بندقية صيد ومبلغ مالي.

كما سجل الأمن الحضري الثالث، قضية سرقة من داخل مسكن تحت التهديد بواسطة سلاح ناري.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد باشرت التحريات المعمقة بشأن القضيتين بالاستغلال الأمثل والجيد لكافة المعلومات المتوفِّرة.

ومكنت المعلومات في ظرف وجيز، من تحديد هويتي مشتبه بهما، تم توقيفهما بمدينة بشـار.

أين ضبط بحوزتهما هاتفين نقالين ومجوهرات محل السرقة، ومبلغ مالي قدره:15.000 دج.

وأضاف البيان، أنه تم توقيف مشتبه بهما آخرين ضبط بحوزة أحدهما على مبلغ مالي قدره:115.000 دج من عائدات بيع بندقية الصيد.

ليتم تحديد هوية مشتبه به خامس، الذي قام بشراء السلاح الناري محل السرقة من أحد الموقوفين.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة بشـار، تم تفتيش منزله الخاص واسترجاع السلاح الناري محل السرقة (بندقية صيد نوع روبيست).

وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بتوافر ظروف الليل، التعدد، التسلق، الكسر والتهديد بسلاح ناري، جنحة اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف 05 دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.