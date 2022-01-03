بشار: تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكن أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري ببشـار، في عملية منفَّذة خلال الأيام الأخيرة لشهر ديسمبر 2021، من حجز كمية البريقابالين.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات مفادها محاولة شخصين مشتبه بهما، لترويج كمية من المؤثرات العقلية، عليه، تمَّ إعداد خطة أمنية محكمة بتنسيق الجهود مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري ببشـار، تحت الإشراف المباشر لنيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، مكَّنت من توقيف مركبة سياحية على متنها الشخصين المشتبه بهما (في العقد الثالث من العمر)، وهذا على مستوى مدينة بشـار. من خلال عملية التلمس الجسدي المنفذة على المشتبه بهما الموقوفَيْن، تمَّ ضبط بحوزة أحدهما على كمية 1469 كبسولة من دواء البريقبالين 300 ملغ، ذي الخصائص المخدرة، في حين ضبط بحوزة الثاني على سلاحين أبيضين من الصنف السادس (سكين + قارورة غاز مسيل للدموع).

بعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداع أحدهما الحبس المؤقت عن تهمة: مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لاستعمال أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، فيما أمر بوضع المشتبه به الثاني تحت إجراء الرقابة القضائية.