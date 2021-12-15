بشار: تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف قنطار من المخدرات
تمكن أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدرات.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة 03 ببشار. واستمرارا لجهود التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية. ومواصلة لعمليات مكافحة جرائم التهريب والجريمة المنظمة.
كما تعود أطوار القضية إلى استغلال معلومات عن محاولة شبكة إجرامية، لتهريب كمية من المخدرات. انطلاقا من الحدود الغربية للوطن تجاه مدينة بشار. ليتم على الفور إعتماد خطة أمنية محكمة بتنسيق الجهود مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار، تحت الإشراف المباشر لنيابة الجمهورية لدى محكمة بشار.
ومكنت العملية من توقيف مركبة نفعية بترقيم ولاية بشار، على متنها 03 أشخاص مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم من 29 إلى 38 سنة، وهذا على مستوى حاجز أمني لأفراد الشرطة للمصلحة.
طالع أيضا
إحباط محاولات إدخال 11 قنطار زطلة عبر الحدود مع المغرب
أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 13 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من الزطلة عبر الحدود مع المغرب.
وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 08 و14 ديسمبر 2021، تُقدر كمية المحجوزات، بـ11 قنطار و25 كيلوغرام من الكيف المعالج.
كما تم توقيف 18 تاجر مخدرات بحوزتهم 59 كيلوغرام من نفس المادة. و34800 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.
كما أوقفت مفارز للجيش، 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.
ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 137 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.
وضبطت ذات المفارز، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة و23 مركبة، و237 مولدا كهربائيا.
بالإضافة إلى حجز 198 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.كما تم حجز 27 طن من خليط خام الذهب والحجارة.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp