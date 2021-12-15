بشار: تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف قنطار من المخدرات

تمكن أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة 03 ببشار. واستمرارا لجهود التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية. ومواصلة لعمليات مكافحة جرائم التهريب والجريمة المنظمة.

كما تعود أطوار القضية إلى استغلال معلومات عن محاولة شبكة إجرامية، لتهريب كمية من المخدرات. انطلاقا من الحدود الغربية للوطن تجاه مدينة بشار. ليتم على الفور إعتماد خطة أمنية محكمة بتنسيق الجهود مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار، تحت الإشراف المباشر لنيابة الجمهورية لدى محكمة بشار.

ومكنت العملية من توقيف مركبة نفعية بترقيم ولاية بشار، على متنها 03 أشخاص مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم من 29 إلى 38 سنة، وهذا على مستوى حاجز أمني لأفراد الشرطة للمصلحة.

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