بشار: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 52 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر أمن ولاية بشار، وفي عملية مشتركة مع الناحية العسكرية الثالثة، من تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بحر الأسبوع الماضي، أين تم حجز كمية معتبرة من المخدرات و03 سيارات سياحية.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات من طرف أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وتفيد المعلومات بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المخدرات، مستغلة في ذلك الشريط الحدودي الغربي.

وقد تم إعتماد خطة أمنية محكمة باستغلال تقنيات البحث والتحري، حيث تم توقيف 3 مشتبه بهم، وحجز 52 كلغ من المخدرات.

وبعد استيفاء إجراءات التحري، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق.

وأمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت عن تهمة: حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.