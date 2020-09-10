بشار: تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وحجز قرابة 50 كلغ من الكيف

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشار، من تفكيك شبكة منظمة، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

وذلك انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، وتحييد عناصرها.

العميلة تمت إثر إستغلال معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة بصدد استلام كمية من المخدرات.

لتباشر فرقة البياري بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري التحريات التي اسفرت من تحدي هوية عناصر الشبكة وتوقيفهم.

تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، بموجبه تم مداهمة المنزل محل القضية.

ومكنت العملية من توقيف المشتبيه فيه و ضبط كمية من الكيف المعالج على شكل طردين كبيرين، داخل منزله قُدِّرت بـ49,5 كلغ

بالإضافة إلى مبلغ مالي مبلغ مالي بالعملة الوطنية، قدر بـ 184 مليون سنتيم من عائدات المخدرات.

تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، بموجبه تم مداهمة المنزل محل القضية.

كما تم توقيف 7 مشتبه بهم آخرين، ضبطوا بذات المسكن وكانوا بصدد استلام شحنات مختلفة من مادة المخدرات لغرض ترويجها في أوساط الشباب.

وحجز سيارة سياحية نوع طويوطا، ودراجتين ناريتين. المشتبه بهم الثمانية الموقوفين، تترواح أعمارهم بين 25 سنة و37 سنة.

تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.