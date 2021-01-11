بشار: تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 34 كلغ من الكيف

تمكَّنت مصالح الامن بولاية بشـار، من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

العملية تعود إثر ورود معلومات، عن وجود شبكة بصدد تمرير كمية معتبرة من مادة المخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن.

وكذا محاولة نقلها نحو ولايات شرق الوطن لغرض البيع، حيث أسفرت العملية من ضبط كمية 34 كلغ من المخدرات.

وعقب تمديد الإختصاص القضائي إلى محكمة تيميمون بأدرار، أين تمَّ توقيف عنصري الشبكة 27 و33 سنة المنحدريْن من غرداية.

وتم حجز دراجة نارية من الحجم الكبير ومبلغ مالي قدره 140 مليون سنتيم كعائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما بينت التحريات أن أحد المشتبه بهما الموقوفين، مبحوث عنه بموجب 3 أوامر بالقبض صادرة عن الجهات القضائية بولاية غرداية

ليتم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.