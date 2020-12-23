بشار تندوف وأدرار.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لسكان المناطق النائية

نظمت الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ن ع3،حملة التلقيح ضد الإنفلونزا والكشف عن كورونالسكان ولايات بشار تندوف وأدرار.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد خصصت قوافل طبية مجهزة بكل المعدات إلى مناطق الزغامرة ولوقارتة ببلدية بني عباس جنوب بشار.

كما توجهت قوافل طبية أيضا إلى منطقتي تامست وتومناس بإقليم ولاية أدرار، تحت إشراف أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين.

وعرفت العملية تلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية،والكشف عن كورونا، مع توزيع حصص من الكمامات على السكان.

كما تم إخضاع المواطنين المسنين ذوي الأمراض المزمنة للفحص العام من طرف الأطباء المشرفين على هذه الحملات

وذلك من خلال مراقبة الضغط الشرياني وقياس نسبة السكر في الدم، وكذا توزيع كميات من الأدوية بوصفات طبية بعد الفحص.