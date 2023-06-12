بشار.. تنظيم مسابقة أحسن بحث في تاريخ الثورة التحريرية

تنظم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار، مسابقة أحسن بحث في تاريخ الثورة التحريرية المباركة بعنوان “مسار الثورة التحريرية في منطقة الساورة”.

وجاء في بيان المديرية، أن هذه المسابقة تدخل في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لعيدي الإستقلال والشباب الموافق لـ 5 جويلية.

يشار إلى أن المسابقة تتضمن عدة شروط وهي كالتالي:

-المسابقة مفتوحة للجنسين من تلايذ الأقسام والمدارس القرآنية لولاية بشار

-أن لايتجاوز عمر المترشح خمسة عشرة (15) سنة

-أن لايتجاوز البحث خمس (05) صفحات تتضمن الصفحة الأولى اسم ولقب المترشح تاريخ ومكان الميلاد اسم المسجد أو المدرسة القرآنية التي ينتمي إليها

-آخر أجل لاستلام البحوث يوم الخميس 29 جوان 2023

-توضع البحوث على مستوى مكتب الثقافة الإسلامية بمقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار

كما ذكرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أنه يتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بجوائز تشجيعية قيمة يوم 5 جويلية 2023.