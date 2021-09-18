بشار: تواصل عملية البحث عن طفل مفقود منذ يومين

تواصل فرق الإطفاء والإسعاف بوحدة الحماية المدنيـة ببشار، رفقة مصالح الشرطة، عملية البحث عن طفل مفقود منذ يومين.

وحسب مديرية الحماية المدنية ببشار، فقد وسعت وحداتها نطاق عمليات البحث والتمشيط.وشملت المناطق المحادية لمجرى الوادي و بئرين متواجدين في أحد المزارالخاصة، ولحد الساعة لم يتم العثور على الطفل المفقود

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