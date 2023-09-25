قناة النهار بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه بقلم قناة النهار نشر في 25 سبتمبر 2023 - 11:39 شارك غرِّد أرسل 55 0 بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/41WrV اقرأ أيضا فاسألوا: واجنبا نحو رسول الله قناة النهار 23 سبتمبر هذه تفاصيل نشوب الحريق في سوق الرحبة بأولاد يعيش قناة النهار 06 سبتمبر صريح جدا: تصريحات المواطنين حول الميزانية التي صرفت بين العطلة والدخول المدرسي قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط: النوي ينتفض ضد وزارة البيئة بسبب مفرغة واد السمار سابقا التي أصبحت منتزه .. وقتاش تفتحوها قناة النهار 14 سبتمبر سيارة كهربائية جزائرية 100 .. هذه هي تفاصيل النموذج الأولي قناة النهار 05 سبتمبر صريح جدا: سيارة 100 مليون سنتيم.. هذه هي الأنواع والموديلات ! قناة النهار 15 سبتمبر باتنة : قرى أولاد بشينة بأعالي جبال بلدية أولاد عوف..من الظلمات إلى النور قناة النهار 16 سبتمبر المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين قناة النهار 06 سبتمبر بلماضي: سافرت 10 ساعات ذهاب وإياب إلى قسنطينة لمعاينة المنشآت قناة النهار 04 سبتمبر شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر