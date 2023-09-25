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قناة النهار

بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه

بقلم قناة النهار
بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه
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بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه

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