بشار.. توقيف المشتبه فيهم في قضية السرقة تحت طائلة التهديد

تمكّنت قوات الأمن الحضري التاسع بولاية بشار، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف مشتبه فيهم في قضية السرقة والاعتداء مع حجز سلاح أبيض.

وقائع القضية تعود لتسجيل المصلحة لشكوى ضحيتين تفيد تعرضهما للسرقة بإستعمال العنف من طرف 03 أشخاص مجهولين.

لتباشر فرقة الشرطة القضائية تحرياتها في القضية والتي مكنت من التعرف على هوية أحد المشتبه فيهم.

أين تم توقيفه والعثور بحوزته على سلاح أبيض سكين، الذي كان محل إجراء قضائي منفصل عن قضية حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي أين صدر في حقه حكم بالحبس لشهرين حبس غير نافذة.

ومكّن التحري مع المشتبه فيه الموقوف، من تحديد هوية شريكيه في الفعل الإجرامي وتوقيفهما، ويتعلق الأمر بشابين مسبوقين قضائيا أيضًا.

وبموجب ملف إجراء قضائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم لإجراء المثول الفوري.

ليصدر قاضي الحكم حكمًا بوضع إثنين منهما تحت إجراء الرقابة القضائية، في حين تم إطلاق سراح المشتبه فيه الثالث.

مهدي بوشتة