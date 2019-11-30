بشار: توقيف سارقي الهواتف النقالة 

الفرقة الجنائية بأمن ولاية بشار

وضع عناصر الشرطة القضائية ببشار، حد لنشاط مشتبه فيهما في قضية سرقة هواتف نقالة بالقرب من مقر محكمة المدينة.

العملية تمت إثر مكالمة لذات المصالح مفادها وجود خلاف بين 3 نسوة بالقرب من مقرالمحكمة حول اختفاء حقيبة يدوية لإحداهن.

وعلى إثر ذلك باشر عناصر الشرطة التحقيق حول اختفاء حقيبة يدوية لإحدى النساء تحوي هاتفين نقالين ومبلغ 3000 دج.

وأسفرت العملية عن تحديد هويية المشتبه فيهما وعقب عملية التفتيش الجسدي تم ضبط وحجز الهاتفين النقالين والمبلغ المالي محل السرقة.

المتشبه فيهما الموقوفان مسبوقان قضائيا في قضايا سرقات مشابهة، من خلال التحريات، تبين انهما بعد استيلائهما على الحقيبة اليدوية للضحية.

أين قاما بإيهامها بأن فتاتين كانتا بالقرب منها، هما من قامتا بسرقة أغراضها، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب الخلاف بينهن.

وبعد استيفاء إجراءات التحري في القضية تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

الذي أحالهما لإجراء المثول الفوري، أين صدر في حق كل منهما أمرا بالحبس لخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.