بشار: توقيف سارق البطاريات من مؤسسة خاصة

تمكن أفراد الأمن الحضري الرابع بولاية بشار، من توقيف مشتبه به في حالة تلبس، بسبب السرقة داخل مؤسسة خاصة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية تعود لتلقي بلاغ من طرف عون بمؤسسة خاصة، مفاده رصد مشتبه به بالقرب من المؤسسة.

وأكد العون إشتباهه بأن تكون الأشياء تابعة للمؤسسة، لتعرضها سابقا لعملية سرقة.

تنقل أفراد الشرطة مع تكثيف الأبحاث والتحريات، التي مكنّت من توقيف المشتبه به محل القضية، بحوزته بطاريتين من الحجم الكبير.

التحريات في القضية بينت أن البطاريتين المضبوطتين بحوزة المشتبه به، مخصصة لتشغيل أجهزة المؤسسة.

واعترف المشتبه به باقترافه فعل السرقة، وقام سابقا بسرقة وبيع بطاريات من ذات الموقع وبيعها لصاحب محل خردوات.

ووسعت مصالح الأمن تحرياتها بشأن القضية، والتي مكنت من تحديد المحل التجاري واسترجاع 05 بطاريات محل سرقة.

تم تقديم المشبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.