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بشار: توقيف شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل

أخبار الجزائر
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بشار: توقيف شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل
بقلم وافي مهاجري

تمكنت قوات الشرطة من الأمن الحضري لولاية بشار من توقيف عصابة مختصة في السطو على المنازل بناءا عن شكوى تقدم بها أحد ضحايا العصابة إثر تعرض منزله للسرقة.


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