بشار: توقيف شخصين متورطين في سرقة مكيف الهواء من مركز بريدي

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية بشـار، من توقيف شخصين، عن قضية السرقة التسلق بتوافر ظرفي الليل والتعدد. بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة على مستوى مرفق عمومي، مع استرجاع المسروقات.

وقائع القضية تعود لاستقبال قاعة العمليات بأمن ولاية بشـار، لبلاغ هاتفي في حدود الثالثة والنصف صباحا، مفاده وجود شخصين مشتبه بهما بسطح مركز بريدي.

ليتم التنقل إلى عين المكان وتوقيف المشتبه بهما (21 و23 سنة) وتحويلهما لمقر الأمن الحضري التاسع للتحري معهما.

التحريات المعمقة في القضية بينت أن المشتبه بهما الموقوفين، كانا بصدد سرقة الوحدة الخارجية لمكيف الهواء. حيث تم استرجاع الأسلحة البيضاء

والمتمثلة في سلاح أبيض من الصنف السادس من الحجم الكبير “بوشية” وكيتار، كما تم استرجاع الوحدة الخارجية للمكيف الهوائي. كان مخبأة بالقرب من المركز البريدي.

تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحالهما لإجراء المثول الفوري، ليصدر في حق كل منهما أمر إيداع.