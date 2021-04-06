بشار: توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدرات

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية بشار، في قضيتين منفصلتين، توقيف مشتبه بهما وحجز كميات من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية الأولى، تعود وقائعها لاستغلال معلومات مفادها استغلال مسكن خاص لتخزين وبيع المؤثرات العقلية.

وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، تم توقيف المشتبه به بمسكنه، وحجز 1050 قرصا من دواء البريقابالين 300 ملغ.

وتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع.

أما القضية الثانية، فتمت بعد الإستغلال الجيد للمعلومات بإشراف من وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم تفتيش مسكن مشتبه به.

العملية مكّنت من توقيف المشتبه به محل القضية وحجز 900 غرام من مادة الكيف المعالج، و205 قرصا من المؤثرات العقلية.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، بموجب ملف إجراء قضائي.

وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، تم النطق في حقه بالحبس لسبعة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها300 ألف دينار.