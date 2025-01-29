بشار.. توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المهلوسات 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و43 سنة، مشتبه فيهما في قضية حيازة، نقل وترويج المؤثرات العقلية، فيما بقي المشتبه الثالث في حالة فرار.

وجاءت العملية على إثر معلومات أمنية تلقتها عناصر الفرقة، مفادها قيام مشتبه فيهما بحيازة ونقل كمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة سياحية.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم إعداد خطة أمنية محكمة وترصّد تحركات المشتبه فيهما، تم توقيفهما على متن المركبة.

وبعد إخضاع المركبة للمراقبة الأمنية والإدارية، تم ضبط 2100 قرص مؤثر عقلي من نوع (بريقابالين 300 ملغ) وقرصين من نوع كيتيل، تم تحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأسفر التحقيق مع المشتبه فيهما الموقوفان عن تحديد هوية الممول الرئيسي لهذه السموم، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة محكمة بشار، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الثالث وحجز 520 غراماً من المخدرات (كيف معالج)، 12 قرصاً مؤثرات عقلية من نوع بريقابالين. إضافة إلى 3 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.