بشار: توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية بالدبدابة

تمكن أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه فيهما وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

العملية تمت بعد إستغلال معلومات مفادها قيام شخص بترويج المهلوسات على مستوى أحد أحياء الدبدابة.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت من توقيف المشتبه فيه في حدود التاسعة ليلا.

أين ضبط بحوزته على كمية:81 قرصا من نوعي بريقابلين 300 ملغ وسوبرامادول 50 ملغ، مبلغ مالي جاوز المليونين سنتيم، مقص صغير وسكينين.

كما تم توقيف بعين المكان، مشتبه فيه آخر كان برفقته، مع تحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحريات معهما بشأن القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.