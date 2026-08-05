بشار.. توقيف شخص أزيد من 6 كلغ من الكيف المعالج

تمكن أفراد فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمن ولاية بشار، في عملية منفذة نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص مشتبه فيه، يقوم بإستغلال مسكنه العائلي لتخزين المخدرات لغرض طرحها لاحقا للترويج بالوسط الحضري.

العملية المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة ، وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه مكنت من ضبط وحجز كمية من المخدرات والمقدرة بـ 06 كلغ و 297 غرام من الكيف المعالج، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. إضافة إلى حجز مركبة سياحية كان يستغلها المشتبه فيه في نقل هذه السموم.

تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيه تم بموجبه تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.