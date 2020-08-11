بشار: توقيف شخص قام بتحطيم زجاج سيارتين لغرض السرقة

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بشار، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر، عن قضية الشرع في السرقة في حالة تلبس.

وقائع القضية تعود لتلقي معلومات، مفاده رصد وتوقيف شاب قام بتحطيم زجاج سيارتين لغرض سرقة محتوياتهما.

أين، تنقلت دورية الأمن الحضري 2 إلى عين المكان، ليتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر المصلحة للتحري معه بشأن القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، وبموجب ملف إجراء قضائي، قُدِّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

والذي أحاله لجلسة المثول الفوري، أين صدر في حقه حكما بالحبس لثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100.000 دج.