بشار: توقيف شخص متورط في سرقة عدة مساكن

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه فيه في قضايا سرقات مساكن.

القضية تعود لقيام شخص بالتبليغ عن توقيف للمشتبه فيه أين رصده على مستوى مسكنه العائلي، حيث كان يحاول سرقة مسكنه.

خلال العملية التوقيف إعتدى المشتبه فيه على صاحب المنزل بسلاح أبيضا كبير الحجم “بوشية” كان بحوزته لصيبه بجروح على مستوى اليد.

التحقيق مع الموقوف البالغ من العمر 23 سنة ومسبوق قضائيا قام بنفس الليلة، بمحاولة سرقة مسكنين آخرين مع وقت الفجر

وبينت التحريات أن المشتبه فيه كان قد سرق مسكن منذ حوالي أسبوع، أين استولى على هاتفين نقالين من مسكن آخر.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحاله لإجراء المثول الفوري.

أين صدر في حقه أمر إيداع إلى غاية جلسة النطق بالحكم.