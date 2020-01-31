بشار.. توقيف شخص محل بحث صادر في حقه حكم قضائي

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري 03 بأمن ولاية بشار، في إطار مهامها اليومية لتعريف الأشخاص والمركبات، من توقيف شخص محل بحث.

العملية جاءت على إثر تنظيم عملية شرطة مست مختلف الأحياء والشوارع باختصاص الأمن الحضري الثالث، لمجابهة مختلف أشكال الإجرام الحضري.

وكذا تعريف الأشخاص ومراقبة المركبات، ليتم توقيف شخص في العقد الثاني من العمر، وبتنقيطه على مستوى قسم المحفوظات.

تبين أنه محل بحث بموجب أمر بالقبض متضمن صورة قرار حكم نهائي للحبس عن تهمة حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد.

قرار الحكم النهائي والقاضي بعقوبة الحبس لثلاث سنوات سجنا نافذة، ليتم تحويله ووضعه تحت تصرف فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.